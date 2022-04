Scutigera in casa in primavera: come allontanarla

Una maggiore attenzione alla pulizia della casa, insieme a un prodotto naturale e salutare, aiutano ad allontanare la scutigera in casa e avere relax.

Sono diversi gli insetti che possono annidarsi in casa disturbando la quiete e il relax. Tra i più comuni, vi è la scutigera che si annida nelle abitazioni e che è possibile allontanare in modo definitivo ed efficace grazie a un rimedio naturale, salutare e utile. Ecco quale è e come usarlo in modo giusto per liberarsi di questo insetto.

Scutigera in casa

È uno degli insetti maggiormente presenti nelle abitazioni. Un insetto come la scutigera, conosciuto anche con il nome di centopiedi, ha un aspetto non molto piacevole e si distingue anche per la rapidità con la quale riesce a spostarsi lungo le zone della casa.

Le dimensioni dipendono dallo stato evolutivo dell’insetto, ma si caratterizza per un corpo lungo e coriaceo con delle strisce che possono variare di colore tra il bruno e il giallo. Essendo dotata di tante zampe, riesce a muoversi in maniera rapida da una zona all’altra della casa. La velocità di questo insetto le permette di aggirare i vari pericoli e catturare anche prede più lente.

Solitamente in casa ha dei luoghi che predilige rispetto ad altri, come le fessure nelle pareti, gli angoli nascosti dei mobili e delle piante oppure è possibile anche che si annidi nella parte posteriore dei battiscopa. Ama anche zone con poca illuminazione come le cantine oppure i sottoscala.

Non appena si vede una scutigera in casa, il primo istinto è ucciderla, ma in realtà è sbagliato dal momento che questo insetto può rivelarsi particolarmente utile all’uomo. Si consiglia di non ucciderla dal momento che può infastidire altri insetti, quali ragni, cimici, zanzare, scarafaggi che sono il suo cibo preferito per l’alimentazione.

Scutigera in casa: cause

Sono insetti che si adattano molto bene a ogni clima e proprio per questo motivo non è raro imbattersi nella scutigera in casa. Vive in zone mediterranee e quindi preferisce luoghi che siano umidi e caldi, proprio come le nostre abitazioni. Ama le case abitate dal momento che possono trovare del cibo gratis.

Può annidarsi in casa poiché questa abitazione le permette di trovare riparo e di nascondersi. Raggiunge le abitazioni per via dell’umidità che può trovare e anche del clima accogliente. Inoltre, le case sono un riparo dalla luce eccessiva, soprattutto quella del periodo tipicamente estivo.

Molto importante, per evitare che la scutigera entri in casa, cercare di tenere la propria abitazione, soprattutto in luoghi come la campagna, il più possibile pulita. Quindi, munirsi di prodotti specifici e di una buona igiene dell’ambiente evitando così che possa annidarsi in diverse zone.

Oltre alla prevenzione, si consiglia di prestare attenzione anche a crepe e fessure, o buchi tra le mura, compreso i davanzali. Si raccomanda di chiudere i buchi usando del silicone in modo da impedire ogni accesso. Si può anche usare un prodotto come Ecopest Home che permette di allontanarla in modo definitivo e senza danni.

Scutigera in casa: rimedio

Per allontanare in modo definitivo la scutigera in casa, insieme ad alcune misure di prevenzione, un metodo molto efficace e valido è l’uso di un prodotto quale Ecopest Home, considerato l’alternativa ideale agli insetticidi che sono dannosi, anche per gli esseri umani.

Un repellente elettronico innovativo che permette di eliminare, non solo la scutigera, ma anche tutta una serie di altri insetti che si aggirano in casa, quali cimici, formiche, ragni, compreso i roditori. Funziona grazie alla doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni che risulta essere inudibile per gli animali domestici e l’essere umano, in generale.

Grazie alla sua sicurezza d'uso e ai benefici dimostrati è riconosciuto il miglior strumento per allontanare scutigere ed altri insetti.

Un prodotto efficace anche per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Gli ultrasuoni aiutano a godersi il relax e comfort della propria casa senza fastidi o intrusioni. Si usa in maniera molto semplice, dal momento che basta attaccarlo alla presa di corrente per beneficiare di una protezione h24 senza bisogno di additivi chimici e con raggio d’azione che copre circa 250 metri quadrati.

Un dispositivo sicuro per tutta la famiglia, da portare con sé in viaggio o mettere nella stanza dei bambini senza problemi.

Si consiglia di diffidare delle imitazioni e puntare al prodotto originale ed esclusivo che si ordina soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove si compila il form di acquisto per poi inviarlo. Si ha possibilità di avere Ecopest Home al prezzo di 49,90€ per due confezioni con pagamento effettuabile con Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere alla consegna.

