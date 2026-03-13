Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Jane Lapotaire: addio alla star di The Crown

Lutto nel mondo dello spettacolo e della Tv, è morta infatti un’attrice di grande talento che ha lasciato un’impronta indelebile in particolare sul piccolo schermo.

Il mondo dello spettacolo e della Tv è in lutto per la scomparsa di una attrice di grande talento, che ha lascito un’impronta indelebile a teatro e sul piccolo schermo. Stiamo palando di Jane Lapotaire, morta all’età di 81 anni. Nonostante la notizia sia giunta solo ora, l’attrice britannica si è spenta lo scorso 5 di marzo. Non sono state rese note le cause della morte.

Si è spenta all’età di 81 anni l’attrice britannica Jane Lapotaire, lasciando così un vuoto incolmabile nel mondo della Tv e dello spettacolo. Nel corso della sua carriera ha interpretato ruoli iconici e memorabili, nel 1981 vinse un Tony Award per il ruolo principale del musical di Pam Gems dedicato a Edith Piaf. Tra le opere teatrali nelle quali ha recitato troviamo ad esempio “La bisbetica domata”, “Edipo” e Amleto”. Fu proprio Jane, assieme a Laurence Oliver a altri protagonisti del mondo culturale inglese ha fondare nel 1970 il teatro londinese The Young Vic. Per quanto riguarda invece la Tv, la ricordiamo per aver preso parte nel 2019 a due episodi della sere televisiva “The Crown”, dove interpretava la principessa Alice di Grecia. Nella sua carriera ha interpretato anche Cleopatra e Marie Curie.