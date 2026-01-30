È morta Catherine O’Hara, la madre di Kevin in “Mamma, ho perso l’aereo”: aveva 71 anni

Addio a Catherine O’Hara: un’icona di cinema e TV, dai film di Natale alle serie cult, che ha lasciato un’impronta indelebile su più generazioni.

Il mondo del cinema e della televisione piange Catherine O’Hara, l’attrice canadese diventata iconica per i suoi ruoli in “Mamma, ho perso l’aereo” e “Schitt’s Creek”. Scomparsa a 71 anni, lascia un’eredità indelebile di talento comico e personaggi indimenticabili.

Catherine O’Hara: una vita tra arte, famiglia e riconoscimenti

Nata a Toronto come sesta di sette figli, Catherine ha incontrato il marito, lo scenografo Bo Welch, sul set di “Beetlejuice” del 1988; la coppia si è sposata nel 1992 e ha avuto due figli, Matthew e Luke.

Nel corso della carriera, O’Hara ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Emmy per “Schitt’s Creek” nel 2020 e uno per la sceneggiatura della serie “SCTV Network 90” nel 1982. La sua capacità di incarnare personaggi memorabili, da Moira Rose alle madri di Macaulay Culkin, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo.

L’attrice canadese Catherine O’Hara, celebre per ruoli indimenticabili in “Mamma, ho perso l’aereo”, “Schitt’s Creek” e “Best in Show”, è morta all’età di 71 anni. La notizia, riportata da TMZ, conferma il decesso avvenuto oggi, venerdì 20 gennaio, anche se al momento non sono note le cause.

La carriera di Catherine ha attraversato decenni di successi: dal primo “Beetlejuice” fino alla serie Apple TV+ “The Studio” del 2018, la sua versatilità e il suo talento comico l’hanno resa un volto amato dal grande pubblico.