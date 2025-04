Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin indagato ma non è in Italia: le sue parole

Sebastiano Visintin è sotto inchiesta per omicidio. Sua moglie, Liliana Resinovich, è deceduta a 63 anni, probabilmente nella mattina della sua scomparsa, avvenuta il 14 dicembre 2021. Il suo corpo è stato ritrovato quasi un mese dopo, nel boschetto di San Giovanni, a Trieste. Le prime parole dell’uomo riguardo alla vicenda e dove si trova oggi.

​Una nuova svolta scuote il caso della morte di Liliana Resinovich, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto il 5 gennaio 2022 a Trieste. Il marito della donna, Sebastiano Visintin, è stato formalmente indagato per l’omicidio della consorte. La notizia è stata diffusa dal giornalista Carmelo Abbate durante la puntata di “Quarto Grado” dell’11 aprile, dopo una perquisizione di 7 ore nella casa dei coniugi.

Sergio Resinovich, fratello di Liliana, ha più volte espresso dubbi sul coinvolgimento del cognato, per questioni economiche, e le sue dichiarazioni hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione sul caso, spingendo le autorità a rivedere e approfondire le indagini. La famiglia della vittima continua a cercare risposte e giustizia per Liliana.

L’uomo nega categoricamente di essere coinvolto, aggiungendo che nella sua vita ha vissuto tante esperienze belle e brutte, e che questo è un momento delicato e doloroso.

“Questo è un momento delicato, di dolore, sono indagato, ho perso la moglie, in questi anno ho cercato di capire cosa sia successo a Liliana, e trovarmi oggi indagato è la cosa peggiore che potesse capitarmi. Io sono qui a disposizione. Io non ho la minima idea di cosa possa essere accaduto a Liliana, non ho sospetti su nessuno”, ha dichiarato Visintin al Piccolo.