Liliana Resinovich, indagato il marito: la scoperta dopo l’ultima perizia

Il caso di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste, ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso per anni. Le indagini iniziali avevano suscitato dubbi e ipotesi contrastanti, ma ora, dopo un lungo periodo di incertezze, si profila una clamorosa svolta: un indagato potrebbe gettare nuova luce su uno dei casi più misteriosi degli ultimi anni.

Liliana Resinovich è scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022. Inizialmente il caso era stato considerato un suicidio, una nuova perizia, richiesta dopo il rifiuto di archiviazione da parte della giudice, ha escluso questa ipotesi, suggerendo che la donna sia stata aggredita e soffocata, probabilmente il giorno della scomparsa.

Il suo corpo, trovato nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico San Giovanni, era integro ma presentava sacchi infilati sulla testa e sui piedi, con due sacchetti di plastica legati alla testa. Riesumato nel febbraio 2024 per ulteriori analisi, la nuova perizia ha documentato ferite su diverse parti del corpo (testa, mano destra, torace), compatibili con un’aggressione prima della morte, contrariamente alla prima conclusione della Procura.

Clamorosa svolta nel caso di Liliana Resinovich, trovata morta il 5 gennaio 2022 a Trieste: suo marito, Sebastiano Visintin, è stato ufficialmente indagato per l’omicidio della moglie. La notizia è stata diffusa dal giornalista Carmelo Abbate durante la puntata di “Quarto Grado” del 11 aprile.

L’avviso di garanzia è stato notificato a Visintin dopo una perquisizione di sette ore nella sua casa di via Verrocchio, a Trieste, condotta dagli investigatori della squadra mobile diretta da Alessandro Albini, che non sarebbero usciti a mani vuote.

“Questo è un momento delicato, di dolore, sono indagato, ho perso la moglie, in questi anno ho cercato di capire cosa sia successo a Liliana, e trovarmi oggi indagato è la cosa peggiore che potesse capitarmi. Io sono qui a disposizione. Io non ho la minima idea di cosa possa essere accaduto a Liliana, non ho sospetti su nessuno. A meno che non venga fuori qualcosa d’importante, credo sia difficile avere delle risposte”, ha dichiarato Visintin al Piccolo.