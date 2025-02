Selvaggia Lucarelli è una personalità forte dello star system e di conseguenza quando è presente ad eventi di rilevanza, come il Festival di Sanremo, in programma questa settimana è capace di attrarre su di sé l’attenzione. Tuttavia stavolta è la vittima dato che è stata attaccata da una persona al di fuori dall’hotel dove alloggia, il tutto in diretta su Rai 1.

Selvaggia Lucarelli, attaccata da una signora in diretta tv

Selvaggia Lucarelli è inviata alla kermesse canora per conto della “Vita in Diretta” programma condotto da Alberto Matano, in cui ricopre il ruolo di opinionista. Mentre si stava effettuando il collegamento, una persona presente nelle vicinanze ha accusato la giornalista di false informazioni relative al “Pandoro Gate” in cui è stata coinvolta Chiara Ferragni.

La signora ha aggredito verbalmente e non solo Selvaggia Lucarelli – “Ma guarda questa, che fa andare in galera al gente per niente, sta pazza” – queste le parole utilizzate che riportiamo dal sito Biccy.it

Lucarelli ha quindi risposto minacciando di chiamare i Carabinieri se la signora avesse continuato ad inveire su di lei. La donna però non ha mollato e la giornalista insieme al compagno sono rientrati in hotel.

Un po’ di pepe al Festival è finalmente arrivato

L’episodio che ha coinvolto Selvaggia Lucarelli in diretta tv è servito a smuovere un Festival di Sanremo fin troppo tranquillo.

Infatti non vi erano stati episodi eclatanti sino a quel momento a testimonianza del lavoro ben eseguito da Carlo Conti in qualità di direttore artistico. Mancano ancora due giornate ed ancora potrebbe accadere qualcosa di spettacolare.