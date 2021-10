Selvaggia Lucarelli dice addio a Il Fatto Quotidiano: “A Marco Travaglio devo tantissimo”

Novità in vista per Selvaggia Lucarelli, che lascia Il Fatto Quotidiano e ringrazia Marco Travaglio "per la generosità, la fiducia e l'affetto".

Selvaggia Lucarelli ha voluto intraprendere un nuovo capitolo della sua vita: così ha deciso di dire addio a Il Fatto Quotidiano. A dare l’annuncio è stata la stessa giornalista.

Selvaggia Lucarelli lascia Il Fatto Quotidiano

Al fianco del famoso quotidiano di Marco Travaglio Selvaggia Lucarelli a lungo ha fatto sentire la sua voce.

Dopo un percorso tra le fila de Il Fatto Quotidiano, la giornalista ha deciso di dire addio a Travaglio.

La giornalista e opinionista televisiva sarebbe pronta a nuove sfide: lascerà i suoi fedeli lettori, ma i fan sperano di ricevere presto ulteriori novità.

Selvaggia Lucarelli, l’addio a Il Fatto Quotidiano

L’addio a Il Fatto Quotidiano non sembra essere frutto di malumori. Lo ha evidenziato la stessa Lucarelli nel post pubblicato sul suo profilo Twitter, con il quale ha informato i lettori del cambiamento ormai alle porte.

Infatti, ha scritto: “Non sono più una giornalista del Fatto. Nessuno strappo, solo il mio desiderio di accettare sfide più audaci“.

Poi la dedica a Travaglio: “Ringrazio Marco Travaglio, a cui devo tantissimo per la generosità, la fiducia e l’affetto che mi ha riservato sempre, in questi anni stimolanti nel suo giornale“.

L’omaggio è indirizzato anche a “Maddalena Oliva e ai tanti colleghi talentuosi, nessuno escluso”.

“È stato bello e siccome i “grazie” vanno sempre detti ad alta voce, ecco lo dico a voce alta: avrete sempre la mia gratitudine“, ha sottolineato. Anticipando eventuali polemiche, ha concluso il suo messaggio affidato ai social scrivendo: “Se voi che state leggendo non vi fidate e credete a un’altra matrice dell’addio, naturalmente potete richiedere le 100.000 righe di mio stampato al Fatto.

A presto, altrove“.

Selvaggia Lucarelli lascia Il Fatto Quotidiano: dove andrà?

Nei giorni scorsi, prima che arrivasse l’ufficialità di Selvaggia Lucarelli, Dagospia aveva rilasciato le prime anticipazioni sull’addio ormai imminente.

Sempre Dagospia, informatissimo in materia di gossip e non solo, ha fatto sapere che la Lucarelli potrebbe presto diventare una penna del giornale Domani, aperto un anno fa da Carlo De Benedetti e diretto da Stefano Feltri.

Intanto l’opinionista si prepara a Ballando con le stelle, in onda da sabato 16 ottobre, quando siederà sul banco dei giudici insieme a Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.