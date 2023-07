Selvaggia Lucarelli ha lanciato una frecciatina a Milly Carlucci. Il motivo? La riconferma, che ancora non è arrivata, a Ballando con le Stelle. La giornalista, secondo il chiacchiericcio, non tornerà nello show danzante di Rai1.

Selvaggia Lucarelli lancia una frecciatina a Milly Carlucci

Il botta e risposta a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci prosegue. La prima sostiene di essere stata riconfermata a Ballando con le Stelle, mentre la seconda ha candidamente dichiarato che i giudici non sono ancora certi, sottolineando che in questo periodo “si dicono tante cose“. Davanti a queste dichiarazioni, la giornalista non ha potuto fare altro che replicare con una bella frecciatina.

Selvaggia Lucarelli cita Gigi Buffon

“Carlucci ha detto che i giudici di Ballando non sono ancora confermati: tu che dici?“, ha chiesto un fan alla Lucarelli. Selvaggia, citando Gianluigi Buffon, ha replicato:

“Hai un bidone dell’immondizia al posto del cuore”.

Perché Selvaggia ha citato Buffon?

Selvaggia ha preso in prestito una frase da Buffon. Gigi, nell’aprile del 2018, si scagliò contro l’arbitro che diresse il match di Champions League tra Juve e Real Madrid: “L’arbitro ha avuto il cinismo di infrangere il sogno di una squadra, ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore, mi ha espulso alla mia ultima partita in Champions“. Anche se la Lucarelli non ha utilizzato parole sue, non possiamo escludere che si tratti di una vera e propria frecciatina a Milly Carlucci.