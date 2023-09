Un bambino di 10 anni è stato investito e ucciso mentre giocava in strada con i suoi amichetti in bicicletta.

Senigallia, bimbo di 10 anni investito mentre gioca in strada: morto sul colpo

Un bambino di 10 anni è morto dopo un violento impatto con un’automobile in strada, mentre era in sella alla sua bicicletta. Il piccolo aveva da poco iniziato il nuovo anno scolastico in una nuova scuola. Nel pomeriggio di ieri, 20 settembre, aveva deciso di andare a giocare con i suoi amici, ma purtroppo è rimasto vittima di un terribile incidente. La tragedia è avvenuta poco prima delle 17 tra via della Resistenza e via Liguori.

Senigallia, bimbo di 10 anni investito: la dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito, il piccolo stava uscendo dalla strada laterale quando si è scontrato contro un’auto che percorreva l’altra strada. Dopo l’impatto è stato sbalzato sul cofano dell’auto e poi violentemente a terra, dove ha battuto la testa. La tragedia è avvenuta davanti ad un suo amico, che si trovava qualche metro più indietro. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e purtroppo la corsa in ospedale ad Ancona in elisoccorso non è stata sufficiente a salvargli la vita. Il bambino è morto a causa di un grave trauma cranico e toracico. La conducente dell’automobile ha riportato ferite lievi, ma è rimasta sotto shock per quanto accaduto.