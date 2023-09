Aurelia, ciclista investito da un'auto: è grave

Ciclista investito da un'auto sull'Aurelia. In ospedale per un trauma cranico, le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell'incidente

Un ciclista è stato investito da un’auto nella mattinata di oggi, giovedì 21 settembre, sull’Aurelia al bivio per Campiglia. Il fatto ha generato molta paura anche nell’automobilista, che s’è immediatamente fermato per prestare soccorso, allertando anche il 118.

Sul posto è giunta poco dopo un’ambulanza della Misericordia di San Vincenzo, che ha constatato come il ciclista fosse ancora vigile, ma riportava evidenti contusioni agli arti, oltre che un importante trauma cranico. L’uomo è stato così trasportato con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Siena in codice giallo.

Sulle cause che hanno portato allo scontro tra l’auto e il ciclista stanno al momento indagando le forze dell’ordine. Allo stato attuale infatti la dinamica del sinistro non pare del tutto chiara agli inquirenti.

Fatto analogo è avvenuto negli scorsi giorni in Sardegna, dove un ciclista, in sella ad una bici elettrica, è stato investito sulla provinciale tra Arborea e Oristano. Il 65enne è stato colpito in pieno da una Citroen c3, guidata da un uomo di 36 anni che – originario di Marrubiu – stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo, tanto che il ciclista ha sfondato con il suo corpo l’intero parabrezza dell’auto, per poi finire a terra qualche metro più avanti.