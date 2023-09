Il terribile incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri in Sardegna, in particolare sulla strada provinciale che conduce dal comune di Arborea a quello di Oristano. Un ciclista di 65 anni stava procedendo con la sua bici elettrica quando è stato colpito in pieno da un’automobile.

Sardegna, ciclista investito tra Arborea e Oristano: è ricoverato in codice rosso

È stato investito sulla provinciale tra Arborea e Oristano nella serata di ieri, un uomo che stava procedendo sulla via con la sua bicicletta elettrica. Il 65enne è stato colpito in pieno da una Citroen c3, guidata da un uomo di 36 anni che – originario di Marrubiu – stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo, tanto che il ciclista ha sfondato con il suo corpo l’intero parabrezza dell’auto, per poi finire a terra qualche metro più avanti.

L’intervento dei soccorsi e il trasferimento in ospedale

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118 che si sono occupati di fornire le prime cure del caso al ciclista ferito, per poi trasferirlo in ospedale in ambulanza. L’uomo è arrivato in codice rosso al Brotzu di Cagliari: era cosciente, ma aveva riportato delle lesioni profonde. I carabinieri di Arborea e della sezione Radiomobile della compagnia di Oristano sono andati sul luogo del sinistro per effettuare tutti i rilievi del caso.