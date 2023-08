Pavia ciclista investito e ucciso: le dinamiche dell’incidente

Un evento tragico ha segnato la serata del mercoledì 30 agosto 2023 a Gravellona Lomellina, quando un ciclista è stato investito e colpito mortalmente da un SUV lungo la Strada Provinciale 192.

L’uomo si trovava sulla sua bicicletta quando è stato violentemente colpito da un SUV che procedeva nella medesima direzione. L’urto ha causato un impatto così violento che la vittima è stata sbalzata dalla sella, battendo la testa contro il parabrezza dell’automobile e finendo poi nella vicina risaia lungo la strada provinciale 192.

L’incidente mortale si è verificato intorno alle 20:30 lungo la Strada Provinciale 192, scuotendo la comunità locale. Il ciclista è stato travolto da un SUV, perdendo la vita quasi istantaneamente a causa dell’impatto violento.

Pavia ciclista investito; l’intervento tempestivo ma inutile

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, ogni tentativo di salvare la vita del ciclista si è rivelato infruttuoso. L’impatto con il veicolo lo ha fatto proiettare a diversi metri di distanza, finendo in un campo ai lati della strada provinciale. Il conducente del SUV si è fermato immediatamente dopo l’incidente, ma purtroppo il ciclista è deceduto sul posto.

Le autorità, tra cui i carabinieri della compagnia di Vigevano e i Vigili del Fuoco, sono intervenute rapidamente sulla scena. Attualmente, i carabinieri stanno conducendo un’indagine dettagliata per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

La Strada Provinciale 192 è rimasta chiusa al traffico per un periodo di tempo necessario per permettere i soccorsi e la raccolta di prove. Questo tragico evento serve come un doloroso richiamo all’importanza della sicurezza stradale e alla consapevolezza di tutti gli utenti della strada, specialmente dei ciclisti che condividono le vie con altri veicoli.