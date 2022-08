Senza pannolino, tutta bagnata e morta: ecco come venne trovata la piccola Diana 

Con un vestitino giallo senza pannolino, tutta bagnata e morta della consunzione per 6 giorni terribili: ecco come venne trovata la piccola Diana

Senza pannolino, tutta bagnata e morta sul lettino della camera da letto: ecco come venne trovata la piccola Diana alle 11 del mattino del 20 luglio scorso dai soccorritori. L’agghiacciante film del ritrovamento del corpo della figlia di Alessia Pifferi, oggi in carcere accusata di aver cagionato la morte del suo stesso sangue, sta tutto in quei fotogrammi dell’orrore.

Come venne trovata Diana Pifferi

Diana indossava un vestitino giallo, e sul fatto che fosse bagnata sua madre aveva dato una spiegazione: appena rientrata in casa aveva posato i bagagli e le aveva dato da bere pensando che potesse avere sete. Solo che i sanitari sul rilascio sfinterico della piccola avevano avuto altro da dire, dato che è uno degli atti che coincide con la morte fisica e che pare non avesse dato esito. Che significa?

Bagnata forse per un lavaggio post mortem

Che l’assenza di feci ed urina indicherebbe, questo in ipotesi accusatoria non ancora suffragata, che Alessia possa aver lavato Diana prima di denunciarne le condizioni. Ed a corroborare questa pista ci sarebbero le condizioni di estrema pulizia ed ordine di un appartamento che era stato lasciato per sei giorni. Sulle pareti c’erano appese delle foto di bambini ma nessuna foto di Diana. Lo sfondo dello smartphone dell’indagata invece aveva proprio un’immagine con Alessia che teneva in braccio Diana al parco e con accanto un uomo, forse il compagno.