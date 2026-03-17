Sequestri in Sicilia e condanna in Campania: frodi su Agea e reddito di cittadinanza

Sequestri in Sicilia e condanna in Campania: frodi su Agea e reddito di citta...

Sequestri in Sicilia e condanna in Campania: frodi su Agea e reddito di citta...

Due inchieste separate mettono a fuoco il modo in cui sono stati ottenuti indebitamente contributi pubblici: nell'agricoltura si contestano autocertificazioni sul pascolamento , mentre in Campania una donna è stata condannata per non aver dichiarato i domiciliari.

Nel panorama delle frodi ai sostegni pubblici emergono due episodi distinti ma emblematici: uno riguarda il mondo agricolo in Sicilia, l’altro interessa l’erogazione del Reddito di cittadinanza in Campania. In entrambi i casi la macchina dei controlli ha riscontrato discrepanze tra quanto dichiarato agli enti e la situazione reale, sollevando questioni su efficacia delle verifiche e responsabilità penali. Questi fatti sottolineano come il ricorso a autocertificazioni o omissioni deliberate possa compromettere l’integrità dei sistemi di aiuto pubblico e comportare sequestri patrimoniali o condanne definitive.

Le vicende, pur lontane per contesto e modalità, offrono spunti comuni sulla necessità di strumenti di controllo più stringenti: dalla verifica della movimentazione del bestiame nei pascoli fino al monitoraggio delle condizioni personali dei beneficiari di sussidi sociali. In entrambi i casi gli inquirenti hanno adottato provvedimenti drastici per tutelare l’erogazione corretta delle risorse pubbliche e segnalare pratiche che, se accertate, costituiscono reati economici punibili a norma di legge.

Sequestro beni in Sicilia e contestazioni sull’uso dei pascoli

In Sicilia, le forze dell’ordine hanno disposto il sequestro di beni per oltre 1,4 milioni di euro nei confronti di dieci imprenditori agricoli indagati per una presunta truffa aggravata nei confronti di Agea, l’ente per le erogazioni in agricoltura. L’azione è scaturita nell’ambito dell’inchiesta denominata “Grazing code 2” e ha visto la richiesta del provvedimento da parte dell’ufficio della Procura Europea con competenza sul territorio, poi autorizzata dal Gip competente. Le misure cautelari patrimoniali mirano a preservare la disponibilità dei proventi ritenuti il frutto di dichiarazioni false e di pratiche amministrative irregolari.

Le irregolarità contestate

Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero attestato di svolgere attività di pascolamento su superfici esterne alle rispettive aziende senza però attivare il codice pascolo, requisito essenziale per operare legalmente su terreni altrui. L’omissione di attivare questo codice e l’uso di autodichiarazioni avrebbero favorito l’elusione dei controlli veterinari destinati a verificare la reale movimentazione del bestiame. In sostanza, la normativa nazionale ed europea condiziona i pagamenti alla effettiva esecuzione del pascolamento, e la mancata osservanza di tali regole può determinare il recupero delle somme percepite indebitamente.

Condanna definitiva per indebita percezione del Reddito di cittadinanza

In un’altra regione, la vicenda giudiziaria riguarda una donna di 40 anni originaria di Pompei e residente a Scafati, condannata in via definitiva dalla Cassazione a una pena di 1 anno e 4 mesi per indebita percezione del Reddito di cittadinanza. Secondo i giudici, la donna avrebbe ricevuto l’assegno per diverse migliaia di euro nel periodo compreso tra ottobre 2026 e luglio 2026, omettendo però di comunicare all’ente erogatore lo stato di detenzione domiciliare a cui era sottoposta dal 15 settembre 2026. La mancata comunicazione di questa condizione obbligatoria ha ingenerato il reato contestato.

Il quadro procedurale

La vicenda processuale ha attraversato i gradi di giudizio: sentenze di primo grado e della Corte d’appello di Salerno sono state confermate dalla Cassazione, che ha respinto le richieste difensive di riesame delle prove. I magistrati hanno ritenuto che l’omissione di un “dato essenziale” nella dichiarazione per ottenere il beneficio costituisca una violazione tale da giustificare l’azione penale. La misura cautelare dei domiciliari, essendo una causa di sospensione immediata del sussidio, era elemento determinante ai fini della valutazione della legittimità dell’erogazione.

Implicazioni e prospettive per i controlli sui benefici pubblici

Entrambe le inchieste evidenziano l’importanza di rafforzare i meccanismi di controllo sia in agricoltura sia nel sistema di protezione sociale. Il caso siciliano solleva questioni tecniche su come verificare la corrispondenza tra dichiarazioni e attività sul territorio, mentre il caso campano sottolinea la necessità di collegamenti più efficaci tra le banche dati giudiziarie e gli enti erogatori per evitare pagamenti indebiti. L’adozione di strumenti digitali avanzati e l’incrocio sistematico delle informazioni potrebbero ridurre le possibilità di abuso senza penalizzare i cittadini che legittimamente hanno diritto ai contributi.

In chiusura, le due vicende rappresentano un monito sulle conseguenze penali e patrimoniali derivanti da frodi ai danni di fondi pubblici: il contrasto a queste pratiche passa attraverso controlli mirati, sanzioni proporzionate e una più stretta integrazione informativa tra amministrazioni. La trasparenza e il rigore amministrativo restano elementi chiave per garantire che i sostegni raggiungano chi ne ha realmente bisogno e non diventino fonte di profitto illecito.