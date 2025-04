Sequestro di latticini in Sicilia: 800 chili non idonei per i bambini

Intervento della polizia stradale a Caltagirone per garantire la sicurezza alimentare

Un’importante operazione della polizia stradale del distaccamento di Caltagirone, in provincia di Catania, ha portato al sequestro di un ingente carico di prodotti lattiero-caseari destinati a una mensa scolastica. Durante un controllo congiunto con il personale dell’Azienda sanitaria provinciale, gli agenti hanno scoperto che ben ottocento chili di latticini, insieme a cento litri di latte fresco e cinquecento vasetti di yogurt, erano trasportati in condizioni inadeguate per la conservazione.

Condizioni di trasporto inadeguate

Le indagini hanno rivelato che l’intero carico alimentare viaggiava all’interno di un frigorifero non funzionante, compromettendo gravemente la qualità e la sicurezza dei prodotti. Questo sequestro è particolarmente allarmante, poiché i latticini erano destinati principalmente agli utenti di una mensa di una scuola elementare di Caltagirone. La salute dei bambini è stata messa a rischio da una negligenza che non può essere tollerata.

Conducente sanzionato e denunciato

Il conducente del veicolo è stato sanzionato amministrativamente e denunciato per aver detenuto e trasportato prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. La legge è chiara: i prodotti alimentari devono essere trasportati in condizioni che garantiscano la loro integrità e sicurezza. Questo episodio sottolinea l’importanza dei controlli regolari e della vigilanza sulla sicurezza alimentare, specialmente quando si tratta di alimenti destinati ai più giovani.

Le autorità locali hanno ribadito l’impegno a garantire che simili incidenti non si ripetano, intensificando i controlli e le ispezioni sui trasporti di prodotti alimentari. La salute dei bambini deve essere sempre una priorità, e ogni sforzo deve essere fatto per prevenire situazioni che possano mettere a rischio il loro benessere.