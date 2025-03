Un’intervista toccante

Durante la puntata di Da noi… a ruota libera, andata in onda su Rai Uno, l’attrice e cantante napoletana Serena Rossi ha condiviso momenti di grande emozione con la conduttrice Francesca Fialdini. La conversazione, inizialmente leggera e piena di risate, ha preso una piega inaspettata quando Fialdini ha posto una domanda che ha messo in difficoltà l’ospite. La Rossi, visibilmente commossa, ha dovuto interrompere l’intervista per qualche secondo, travolta dall’emozione.

Il legame con Napoli

Nel corso della chiacchierata, sono state mostrate immagini del suo spettacolo teatrale ‘Serenata a Napoli’, un omaggio alla sua città natale. Fialdini ha toccato un tema delicato, chiedendo a Rossi se avesse mai pensato di diventare un punto di riferimento per i giovani, specialmente per quelli cresciuti in contesti difficili come Secondigliano e Scampia. La risposta di Serena è stata sincera: “Non l’ho mai fatto pensando di diventare un mito, però mi fa piacere quando mi scrivono i ragazzi per dirmi che per loro sono un esempio”.

Un esempio per i giovani

La conversazione ha preso una piega ancora più emotiva quando è stata trasmessa una clip con tre giovani napoletane aspiranti cantanti e attrici. Le ragazze hanno espresso quanto Serena rappresenti per loro una fonte di ispirazione, affermando che “quando canta, riesce davvero a esprimere la forza di quel canto”. Hanno anche sottolineato come la Rossi abbia ridato dignità alla città di Napoli, un aspetto che ha toccato profondamente l’attrice, facendola scoppiare in lacrime.

“Ti ho detto che ti picchiavo”, ha scherzato Serena, cercando di riprendere il controllo della situazione, ma le lacrime continuavano a scorrere. “Non riesco a parlare, scusatemi”, ha concluso, prima di ritrovare la sua consueta allegria. Questo momento ha messo in luce non solo la vulnerabilità dell’attrice, ma anche il suo forte legame con la comunità e il suo impegno nel dare voce ai giovani.