Serie A, Empoli-Milan 1-3: incredibile vittoria dei rossoneri all’ultimo secondo

Il match tra Empoli e Milan si è concluso. I rossoneri sono stati artefici di una clamorosa rimonta durante i minuti di recupero. Il risultato è 1-3.

Allo stadio di Empoli è finita. É stato qui che il Milan di Pioli è stato artefice di una clamorosa rimonta, il tutto negli ultimissimi minuti della partita. Il risultato di Empoli-Milan è di 1-3. Hanno segnato per l’Empoli Bajrami (92′), Rebic (79′), Ballo-Touré (94′), Rafael Leao (97′).

What a finish! Limbs in the away end, scenes on the pitch, admin trying to type as fast as Theo runs. Unreal. 🔴⚫#EmpoliMilan #SempreMilan pic.twitter.com/6G6eL5kG1g

— AC Milan (@acmilan) October 1, 2022