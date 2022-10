Serie A, il Milan risponde presente. Soffre ma vince a Verona

Serie A, il Milan batte il Verona con tanta sofferenza. I rossoneri con fatica piegano i padroni di casa di Salvatore Bocchetti, al debutto in Serie A

Il Milan soffre ma batte un grande Verona al Bentegodi. La squadra di Pioli, reduce dalle fatiche di Champions League, si impone 2-1 grazie all’autogol di Veloso e alla rete di Tonali: ai padroni di casa non basta il gol di Gunter.

Rossoneri non brillanti ma tengono il passo di Atalanta e Napoli e restano a tre punti dalla vetta.

Le formazioni ufficiali di Verona Milan

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, De Paoli Verdi, Hrustic; Henry. Allenatore.: Salvatore Bocchetti. A disposizione.: Chiesa, Perilli, Berardi, Terracciano, Cabal, Hongla, Praszelik, Suleman, Kallon, Djuric, Piccoli.

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Adli, Tonali, Krunic; Diaz, Giroud, Leao.

Allenatore.: Stefano Pioli. A disposizione.: Mirante, Jungdal, Thiaw, Dest, Ballo-Touré, Vrancx, Pobega, Bakayoko, Bennacer, Messias, Origi, Rebic

Il primo tempo al Bentegodi

Primo tempo di gran coraggio dei padroni di casa, guidati per la prima volta dal neo tecnico Bocchetti. Il Verona gioca una grande frazione di gioco, ricordando molto la squadra che ha incantato nella passata stagione. A passare in vantaggio sono però i rossoneri, con un gol fortuito al 6′.

Leao si invola sulla sinistra, mette dentro un pallone che sembrava gestibile ma Miguel Veloso tocca e fa uno sfortunato autogol. I veneti però non mollano, anzi, e al 18′ pareggiano con Gunter, grazie a un tiro in diagonale batte Tatarusanu, deviazione però decisiva di Gabbia sul tiro che infila Tatarusanu.

La ripresa

Dopo una prima frazione di gioco disputata a ritmi infernali nel secondo tempo prevale la stanchezza. I rossoneri dopo un paio di occasioni riescono a trovare il guizzo vincente con Rebic che pesca benissimo Tonali e all’81’ i rossoneri tornano in vantaggio.

Cuore Verona nel finale che si butta in attacco in cerca del pareggio che non arriva. Il Milan rimette pressione in alta classifica e resta a tre punti dal Napoli.

