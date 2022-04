Serie A, la Juve riparte e sconfigge il Cagliari

I bianconeri si impongono in rimonta a Cagliari: decisivo ancora Vlahovic con Dybala in gran spolvero. Gli uomini di Mazzarri si arrendono e ora tremano

La Juventus riparte dopo la sconfitta contro l’Inter e batte a domicilio un buon Cagliari per 2-1. Vantaggio dei sardi con Joao Pedro, poi la ribaltano De Ligt e Vlahovic e i bianconeri guadagnano tre punti vitali in ottica Champions League.

La squadra di Mazzarri torna a tremare per la salvezza.

Le formazioni ufficiali della gara

CAGLIARI: (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Marin, Deiola, Dalbert (58′ Rog), Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzarri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Obert, Walukiwwicz, Zappa, Baselli, Ceter, Keita Balde, Pereiro.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Dybala, Vlahovic. All. Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Kean, Bonucci, Bernardeschi, Rugani, Miretti

Arbitro: Daniele Chiffi

Il primo tempo

La Juventus cerca di torgliersi di dosso le scorie post Inter con una vittoria, ma l’avversario di stasera si presenta con il coltello tra i denti e particolarmente bisognoso di punti. Ecco che la prima rete è proprio del Cagliari che al decimo minuto la sblocca con un gran gol di Joao Pedro. La squadra di Allegri poi reagisce e crea qualche pericolo dalle parti di Cragno. Al 23esimo i bianconeri si vedono annullata una rete dell’ex Pellegrini, mentre il gol del vero pari arriva con De Ligt nel recupero del primo tempo.

La ripresa

Pronti via e gli ospiti si vedono annullata la seconda rete della serata, questa volta con un gol non valido di Chiellini. La Juve poi inizia a mettere le tende nella metà campo sarda a caccia del vantaggio, che arriva al 75′ con il solito Vlahovic, lesto e fortunato a spingere in porta il pallone servito da Dybala. Sarà sufficiente.

Serie A, domani in campo le prime della classe

L’Inter ha battuto oggi il Verona, tra le altre pretendenti allo scudetto domani scenderanno in campo il Milan, ospite del Torino, e il Napoli, pronto a sfidare la Fiorentina.

