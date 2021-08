Un blocco di circa 3 minuti della piattaforma streaming DAZN ha creato disagi tra gli utenti. Esordio tra le polemiche.

Ieri, 21 agosto 2021, durante la prima giornata del campionato italiano di Serie A, la piattaforma streaming DAZN ha riscontrato dei problemi con il segnale di trasmissione fortunatamente risolti quasi subito.

Serie A: riscontrati problemi tecnici su DAZN durante la prima di campionato. La causa del problema

Sul più bello, durante il calcio d’inizio previsto per le 18:30, è andato via il segnale della partita Inter-Genoa, primissima partita di campionato inaugurata dai campioni d’Italia in carica e vinta da questi con il risultato di 4 a 0. Numerosi utenti hanno segnalato il problema facendo notare come il sito fosse fermo ad un’immagine di Hakan Calanhoglu, giocatore dell’Inter, o sull’icona di caricamento totalmente bloccata.

DAZN ha reso noto che il problema è durato 3 minuti circa attribuendolo alla CDN (content delivery network) per la distribuzione dei contenuti all’utente finale.

Serie A: riscontrati problemi tecnici su DAZN durante la prima di campionato. L’ironia del web

Nonostante il disagio, sui Social Network, molti utenti hanno dato spazio all’ironia commentando l’incoveniente attraverso foto o contenuti creati sul momento. Tra i commenti sul blocco dell’icona di caricamento, alcuni utenti hanno ironizzato definendolo il nuovo logo di DAZN, altri invece hanno voluto specificare come non fosse un problema legato alla propria connessione ma un problema generale della piattaforma.

Serie A: riscontrati problemi tecnici su DAZN durante la prima di campionato. I precedenti e la polemica

Non è la prima volta che Dazn riscontra problemi con lo streaming. Già durante lo scorso campionato, sempre durante una partita dell’Inter, molti utenti segnalarono gli stessi problemi di connessione riscontrati ieri pomeriggio. Problemi simili sono avvenuti al lancio della serie A su DAZN nel 2018, quando durante la prima giornata del campionato di Serie A 2018/2019, ci fu un blocco totale dello streaming segnalato da tutti gli utenti.

Nel 2018, Dazn, esordì tra lo scetticismo di tutti e, nonostante tutto, ad oggi, è riuscito ad ottenere i diritti di tutta la Serie A per questa stagione e le prossime due. Sebbene la piattaforma sia ormai operativa da 4 stagioni, tale scetticismo è rimasto invariato, soprattutto dopo i problemi di ieri e, molti utenti ed appassionati di calcio, si domandano se sia stata la scelta giusta affidare a DAZN tutta la Serie A.