Si chiamava Lorenzo Notario e aveva appena 14 anni. Lo scorso 2 maggio il ragazzino è morto all’ospedale San Giovanni Bosco, dove era stato trasportato d’urgenza dopo un malore. Si indaga sulle cause del decesso.

Settimo Torinese, 14enne muore dopo una serata con amici

Il ragazzo era a Settimo Torinese dai nonni e, la sera precedente alla morte, era uscito con degli amici. La mattina seguente il nonno, nel chiamarlo per portarlo a scuola, lo ha trovato in uno stato di incoscienza e ha chiamato i soccorsi. Lorenzo è però deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Settimo Torinese, 14enne muore dopo una serata con amici: ipotesi sul decesso

In seguito alla morte di Lorenzo Notario la Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per capirne le cause. Dall’autopsia sul corpo del 14enne è stata rilevata un’insufficienza respiratoria compatibile con una intossicazione da farmaci. Lorenzo presentava anche delle ecchimosi sul corpo e, secondo il padre, il figlio potrebbe aver litigato con qualcuno, e qualcuno potrebbe avergli dato qualcosa.