Le due Coree sono sull'orlo di una guerra e l'esercito di Seul accusa le forze armata della Corea del Nord: "Avete fatto fuoco sulla zona franca"

Seul accusa la Corea del Nord: “Fuoco sulla zona franca” e i ue paesi sono arrivati quasi al punto di non ritorno dopo gli ultimi testi missilistici di Pyongyang. Che cosa sta succedendo? Che i test con missili strategici della Corea del Nord avrebbero avuto come punto di ricaduta o attraversamento di rotta una zona che viene considerata neutra in base agli accordi.

Seul: “Fuoco sulla zona franca”

Da questo punto di vista l’escalation fra le due Coree coinvolge anche gli Usa che da giorni tengono esercitazioni con Seul nel mar del Giappone. L’esercito sudcoreano ha detto: “La Corea del Nord ha sparato circa 170 colpi di artiglieria nella ‘zona cuscinetto’, violando l’accordo intercoreano del 2018″. Ansa ricorda che la Corea del Sud ha imposto sanzioni a 15 individui nordcoreani e 16 istituzioni, tutti legati al programma missilistico.

Il blitz dei 10 caccia di Pyongyang

Nella giornata di ieri, 13 ottobre, intanto 10 aerei militari di Pyongyang hanno volato a sud della linea di ricognizione speciale fissata dalla Corea del Sud sopra il confine, in territorio nordcoreano. Il blitz ha spinto il Comando di stato maggiore congiunto di Seul a far decollare come risposta i suoi jet. Poco dopo un nuovo vettore strategico ha sorvolato il mar del Giappone, a meno di 24 ore dal lancio dei due missili da crociera capaci di portare testate nucleari.