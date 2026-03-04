Sgombero e bonifica al parco Sempione: cosa sta succedendo a Barriera di Milano

Sgombero e bonifica al parco Sempione: cosa sta succedendo a Barriera di Milano

Una vasta operazione di controllo e bonifica al parco Sempione coinvolge più corpi dello Stato per affrontare degrado, spaccio e occupazioni e preparare l'area ai lavori della metropolitana

È in corso un’operazione congiunta al parco Sempione, attorno all’ex area Gondrand in via Cigna, nel quartiere Barriera di Milano a Torino. L’intervento, voluto dalle autorità locali, coinvolge diverse forze dell’ordine con l’obiettivo dichiarato di ripristinare la fruibilità pubblica dello spazio e avviare una bonifica che prepari il terreno anche per i futuri cantieri della nuova linea della metropolitana.

La mobilitazione delle forze dell’ordine

Sul posto operano i reparti mobili del commissariato Barriera di Milano e il Nucleo prevenzione crimine della questura di Torino, affiancati da carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. L’azione è stata disposta sia dal questore che dal prefetto, segnalando un coordinamento ad alto livello per affrontare situazioni consolidate di degrado e illegalità nell’area.

Obiettivi operativi

Alle ore 10 sono previste le operazioni di bonifica con il duplice scopo di eliminare i bivacchi e rimuovere materiali pericolosi, oltre a identificare le persone presenti. L’area verrà recuperata per la collettività e destinata, in parte, a sostenere il cantiere della nuova metropolitana, elemento che evidenzia l’interesse pubblico per la riqualificazione urbana.

Presenze, identificazioni e ordine pubblico

Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine erano presenti oltre cinquanta persone nell’area segnalata come punto di ritrovo per tossicodipendenti e presunti spacciatori. Durante i primi interventi tre soggetti ritenuti pusher sono stati portati via per le procedure di identificazione; le attività continueranno con controlli mirati per individuare eventuali responsabilità penali o amministrative.

Supporto sanitario e istituzionale

Alla fase di identificazione partecipano anche il 118 e l’ASL, presenti per garantire assistenza sanitaria, valutare situazioni di marginalità e intervenire in caso di emergenze mediche. Sul posto sono intervenuti anche rappresentanti istituzionali, tra cui l’assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone (Fdi) e il presidente della circoscrizione Valerio Lomanto, a sottolineare la dimensione sociale dell’operazione.

Un problema radicato e le risposte precedenti

La zona, già segnalata dai residenti come abituale area di bivacco e attività illecite, è stata al centro di interventi precedenti: abbattimenti di strutture abbandonate, sgomberi di aree occupate come le piscine, ripetute rimozioni di rifiuti e controlli straordinari. Nonostante questi sforzi, parte degli occupanti si era spostata negli spazi di cantiere limitrofi, creando tensioni con gli utenti del vicino recinto cani e con chi frequenta il parco per attività ricreative.

Il nodo delle proprietà e della sicurezza

Una questione ricorrente riguarda la gestione delle aree di proprietà di terzi, come i terreni Rfi adiacenti, dove contestualmente si sono verificati nuovi insediamenti non autorizzati. Le istituzioni hanno più volte chiesto un confronto con i proprietari per mettere in sicurezza i perimetri e prevenire nuove occupazioni; l’intervento in corso potrebbe rappresentare una fase decisiva per avviare misure di protezione durature.

Controlli rafforzati in zona e risultati recenti

Il blitz al parco Sempione si inserisce in un contesto più ampio di intensificazione dei servizi di controllo nel quartiere Barriera di Milano. Negli ultimi periodi la polizia ha effettuato centinaia di controlli con migliaia di identificazioni, arresti e denunce legate allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti. Queste azioni mirano a contrastare reti di illegalità che tendono a concentrare la loro attività in punti specifici della città.

Prospettive per il quartiere

Le autorità locali puntano a combinare l’azione repressiva con interventi di carattere sociale e urbanistico: oltre ai controlli, sono previsti progetti di riqualificazione degli spazi pubblici per favorire la frequentazione civile del parco. Il successo dell’operazione dipenderà dalla capacità di integrare misure di sicurezza e politiche di inclusione per offrire alternative concrete a chi oggi vive in condizioni di marginalità.

Resta aperta la sfida di garantire la sicurezza, coordinare i soggetti proprietari e attivare percorsi di supporto sociale affinché il recupero urbano sia sostenibile nel tempo.