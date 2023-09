Di recente, l’attrice Shannen Doherty ha partecipato al 90s Con di Tampa assieme ai colleghi: Tori Spelling, Brian Austin Green, Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering e Gabrielle Carteris. Doherty è famosa per aver interpretato Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e Prue Halliwell in Streghe. L’icona anni ’90 ha ricevuto una standing ovation e si è commossa per l’emozione.

Shannen Doherty: “Piango costantemente”

Shannen Doherty ha espresso la sua gratitudine al pubblico e ha condiviso che sta affrontando una lotta quotidiana per la sua vita: “Grazie mille. Scusate per le lacrime. Ragazzi, sapete quanto mi piace piangere e lo faccio costantemente. Ma vi ringrazio davvero. Lotto per la mia vita e lo faccio ogni giorno”.

Shannen Doherty: “L’altra mia professione…”

Shannen ha proseguito: “Non sono solo brava a piangere. L’altra mia professione è fidanzarmi, sposarmi e poi divorziare, e lo sto facendo molto bene come vedete”. Come infatti fa notare Biccy, l’attrice e il marito Kurt Iswarienko si sono lasciati e per lei questo è il terzo divorzio.

Shannen Doherty: il tumore al cervello

Nel post su Instagram pubblicato lo scorso giugno, Shannen Doherty ha svelato di aver ricevuto la notizia di una metastasi al cervello pochi mesi prima: “Il 5 gennaio la mia tac ha mostrato metastasi nel mio cervello. Il video di ieri mostrava il processo per adattarsi alla maschera che si indossa durante le radiazioni al cervello. Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni”