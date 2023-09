Aurora Ramazzotti lascia il figlio e parte: "Mi manca qualcosa, ma è nelle migliori mani"

Aurora Ramazzotti sta affrontando il suo primo viaggio lontano dal figlio Cesare e sui social ha aggiornato i fan su come starebbe vivendo questo primo distacco.

Aurora Ramazzotti: il primo viaggio senza il figlio Cesare

Aurora Ramazzotti nelle ultime ore si è recata a Roma per un evento che la vede protagonista in qualità di testimonial e, attraverso i social, ha aggiornato i fan in quello che è il suo primo periodo di distacco dal figlio Cesare, nato dall’amore per Goffredo Cerza lo scorso 30 marzo. “Sto imparando tanto da quando sono mamma. Talmente tanto che a volte mi sembra troppo e non ci capisco più nulla. Una cosa però è certa: è il mio pensiero fisso ogni secondo che mi allontano, anche solo per fare una doccia. Quando non posso coccolarlo o sentire il suo profumo mi manca proprio qualcosa. Saperlo però nelle migliori mani mi fa sentire al sicuro. Il suo papà e la sua nonna ci sono”, ha affermato.

Dopo la nascita del bambino, Aurora ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro ha deciso di riflettere sul suo futuro. Al momento in tanti sono curiosi di saperne di più sulla sua vita da neomamma al fianco del piccolo Cesare e lei stessa, poche ore fa, ha mostrato via social il tatuaggio che si è fatta realizzare e che ha dedicato al suo bambino.