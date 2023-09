Cancro under 50, crescita preoccupante: i risultati di uno studio

Il cancro sta emergendo come la malattia predominante nei prossimi anni, con un aumento significativo tra i giovani. Uno studio che sarà pubblicato su BMJ Oncology – come riporta il sito tgcom24.mediaset.it – ha rivelato un incremento globale del 79% nei nuovi casi di tumori tra gli under 50 dal 1990 al 2019.

Cancro under 50: la crescita e i risultati dello studio

Le previsioni sono poco ottimistiche per il 2030, prevedendo ulteriori aumenti del 31% nei nuovi casi e del 21% nei decessi, soprattutto tra i 40enni.

In Italia, nonostante l’aumentare dei casi, nuove terapie dovrebbero contenere la mortalità, mentre nei Paesi a basso e medio reddito, come l’Africa e l’America del Sud, la mancanza di trattamenti adeguati potrebbe causare un drammatico aumento dei decessi.

Cancro under 50: mortalità e stili di vita

Nel 2019, più di un milione di giovani sotto i 50 anni sono morti a causa del cancro, con un aumento del 28% rispetto al 1990. Il cancro al seno è stato la principale causa di casi e decessi, seguito da tumori alla trachea, polmoni, stomaco e intestino, con notevoli aumenti nei decessi tra i pazienti con cancro al rene o alle ovaie.

La pandemia ha peggiorato gli stili di vita e l’aumento dei casi di cancro ha cause complesse, tra cui dieta, alcol, tabacco, inquinamento ambientale.

Il futuro è incentrato sulle nuove ricerche: focalizzate su nuove aree di ricerca come l’uso di antibiotici, il microbioma intestinale e stili di vita.