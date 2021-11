Sheriff Tiraspol-Inter 1-3: vittoria decisiva per i nerazzurri

Con la vittoria ottenuta contro lo Sheriff i nerazzurri hanno guadagnato tre punti d'oro. La strada per la qualificazione si fa meno complicata.

Vittoria importante dei nerazzurri che hanno sconfitto lo Sheriff Tiraspol per 1-3. Questo ha permesso all’Inter di guadagnare tre punti d’oro fondamentali per rilanciare la qualificazione nel girone D. A decidere la partita le reti di Brozovic al 54esimo, Skriniar al 66esimo e Sanchez all’82esimo.

Champions League Sheriff Inter, il primo tempo

I nerazzurri hanno conquistato una vittoria dominando dall’inizio alla fine. Il primo tempo per la squadra milanese è stato frizzante con diverse occasioni interessanti create prima da Dzeko, quindi da Darmian che, per poco, non ha mancato l’area di rigore. Sul finire del secondo tempo ci riprova anche Lautaro che, grazie ad un colpo con il destro, per poco non porta l’Inter in vantaggio.

Il primo tempo si è chiuso in parità e le due squadre sono tornate agli spogliatoi sullo 0-0.

Champions League Sheriff Inter, il secondo tempo

Nel secondo tempo, il team di Inzaghi si è nuovamente imposto grazie a due reti arrivate nel giro di poco più di 10 minuti. Il risultato è stato finalmente sbloccato al 54esimo grazie alla rete di Brozovic che è riuscito a tirare una palla micidiale servita da un Vidal in stato di grazia.

Al 66esimo i nerazzurri raddoppiano con la rete tirata da Skriniar nata da un’azione di calcio d’angolo. All’82esimo l’Inter blinda il risultato con Sanchez che, con un magnifico colpo di destro, ha trafitto la rete di Athanasiadis. Al 91esimo Traore accorcia le distanze segnando il gol del 3-1, ma non è bastato.

Champions League Sheriff Inter, la classifica del girone D

La vittoria contro lo Sheriff Tiraspol ha permesso all’Inter di superare di misura la squadra moldava posizionandosi seconda con 7 punti.

Lo Sheriff rimane di fatto fermo al terzo posto con 6 punti. Male lo Shakhtar Donetsk che si è piazzata ultima con un punto. Il Real Madrid comanda al primo posto con 9 punti.