Oltre ai milioni di fan in ansia dopo la notizia dell’infarto ed l’intervento chirurgico d’urgenza di Jerry Calà (al secolo Calogero Alessandro Augusto Calà), anche l’ex moglie Mara Venier. La conduttrice di canale 5 ha detto si Jerry Calà a Las Vegas nel 1984, nonostante la loro divorzio però i due sono rimasti molto legati. L’attore stava viaggiando per il sud Italia per girare le scene del suo ultimo film.

Cosa ha detto Mara Venier

Informatasi immediatamente su quanto accaduto, la conduttrice ha voluto mettere al corrente il pubblico della situazione del 71enne: “Jerry è stato operato stanotte a Napoli… ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent. Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva… ma sta bene! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli… Amore mio che spavento mi hai fatto prendere”.

Come sta Jerry Calà

Per fortuna il pericolo è stato sventato dai medici e Calà sarà dimesso nei prossimi giorni, anche se l’attore, regista, comico, cabarettista, sceneggiatore e cantante italiano dovrà prendersi un periodo di riposo dalle riprese del film «Chi ha rapito Jerry Calà».

Proprio per queste riprese l’attore era appena arrivato in Campania dal Molise, dove aveva girato delle scene a Campobasso e a San Giuliano del Sannio.

Oltre a Calà nel cast sono presenti anche Sergio Assisi, Barbara Foria, Antonio Fiorillo, Shi Yang Shi, Massimo Boldi, Maurizio Casagrande, Nado Paone, Gianfranco Gallo e Francesca Tizzano. Ciliegina sulla torta le partecipazioni di persone importanti nella vita di Calà come Mara Venier e Umberto Smaila. I produttori del film sono Alessandro Ricciardi e Gianluca Varriale. Il produttore esecutivo è Diego D’Ambrosio.