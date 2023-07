Silvio Berlusconi, si apre il testamento: i figli sono stati convocati dal notaio

Il giorno dell’apertura del testamento di Silvio Berlusconi è ufficialmente arrivato. Tutti i suoi figli sono stati convocati dal notaio Attilio Roveda.

Si apre il testamento di Silvio Berlusconi: figli convocati dal notaio

Oggi, mercoledì 5 luglio 2023, è la giornata dell’apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Secondo quanto si apprende, tutti i figli hanno convenuto su questa data, e l’intera famiglia è stata convocata dal notaio Attilio Roveda, che conserva le ultime volontà del fondatore di Mediaset e di Forza Italia. Questa mattina verrà letto il testamento e si decideranno le sorti delle aziende e delle discendenze.

Apertura del testamento di Silvio Berlusconi: ci sono nodi da sciogliere

La riunione con tutta la famiglia per la lettura del testamento è prevista per questa mattinata, quando verranno anche decise le sorti delle aziende di famiglia e dell’intero sistema che riguarda i due rami della discendenza: Marina e Pier Silvio da una parte, Barbara, Eleonora e Luigi dall’altra. Ci sono molti nodi da sciogliere, in modo particolare per quanto riguarda le indicazioni sulla distribuzione del pacchetto in Fininvest e sul destino dei beni mobili e immobili dell’ex presidente del Consiglio.