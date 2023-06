Il 26 giugno le disposizioni di Silvio Berlusconi sul suo patrimonio dovrebbero essere lette dal notaio. L’attesa dei figli e di Marta Fascina sta per finire.

Testamento Silvio Berlusconi, il notaio leggerà le sue disposizioni: la data

Il 26 giugno le disposizioni di Silvio Berlusconi sul suo patrimonio dovrebbero essere lette dal notaio. Non si tratta di una certa casuale, perché dopo tre giorni, il 29 giugno, è convocata l’assemblea ordinaria della capogruppo Fininvest, con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio e il rinnovo del consiglio di amministrazione. Una volta a conoscenza delle disposizioni del Cavaliere, la riunione dei soci potrebbe essere l’occasione per dare corso alle ultime volontà del fondatore. E si saprà anche se l’ex premier ha lasciato disposizioni su Marta Fascina e Forza Italia. Il notaio che leggerà il testamento dovrebbe essere Arrigo Roveda dello studio RIcd di Milano.

Testamento Silvio Berlusconi: i beni destinati agli eredi.

I beni destinati agli eredi e altri eventuali beneficiari indicati da Silvio Berlusconi, sono davvero tanti, tra ville, imbarcazioni, opere d’arte, investimenti personali. La parte più grande del patrimonio, però, riguarda la quota di Fininvest, che controlla tutte le società del gruppo riconducibile all’ex premier. Sotto la finanziaria ci sono Mfe-Mediaset, con il 49,5% delle azioni, Mondadori, e il 30% di Banca Mediolanum. Tra le partecipazioni che valgono in Borsa circa 2,9 miliardi di euro di capitale. Il Cavaliere controllava attraverso diverse società il 61,21% delle azioni Fininvest. Il resto era diviso tra i cinque figli. Il patrimonio in gioco, secondo un calcolo approssimativo, come riportato da Sky TG24, dovrebbe essere intorno ai 4 miliardi.