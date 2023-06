Con la morte di Silvio Berlusconi rimane vuoto un posto al Senato. Il seggio dovrà essere riassegnato. Chi prenderà il posto del leader di Forza Italia?

Chi occuperà il seggio di Silvio Berlusconi in Senato?

Chi prenderà il posto di Silvio Berlusconi in Senato? Al momento della sua morte, l’ex presidente del Consiglio era un senatore della Repubblica in carica, dopo essere stato rieletto in Parlamento alle politiche dello scorso settembre. Dopo la sua scomparsa, il suo seggio deve essere riassegnato. Ci sono delle regole precise sui tempi e i modi in cui un altro parlamentare dovrà prendere il suo posto e non è detto che sia di centrodestra, né di Forza Italia. Silvio Berlusconi era stato eletto in un collegio uninominale.

Il posto di Silvio Berlusconi in Senato: elezioni suppletive

Essendo arrivato in Senato con il maggioritario, non ci sarà un subentro automatico. Trattandosi dell’uninominale, Silvio Berlusconi a settembre ha vinto uno scontro diretto con gli avversari, ottenendo più del 50% dei voti. Questo vuol dire che, per trovare il sostituto di Silvio Berlusconi in Senato, bisognerà convocare delle elezioni suppletive in quel collegio, entro 90 giorni. Visto che questo termine cade in estate, la legge prevede un’ulteriore proroga di 45 giorni. Entro il 29 ottobre bisognerà votare per eleggere il sostituto di Berlusconi. I partiti dovranno trovare dei candidati adatti.