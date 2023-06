Morte Berlusconi: la politica si arresta, stop per Camera e Senato di ben 7 g...

La politica italiana si ferma per la morte di Berlusconi: stop ai lavori in Camera e Senato per sette giorni

Le voci che erano circolate ieri, giorno della morte dell’ex premier Silvio Berlusconi, circa un possibile stop alle attività dell’agenda politica nazionale in segno di rispetto verso il Cavaliere, hanno trovato conferma ora: la politica nostrana si fermerà per 7 giorni. A riportarlo è La Repubblica.

Si tratta di una pausa senza precedenti nella storia del nostro Paese. Mai Camera e Senato avevano interrotto le proprie attività, questa volta invece accadrà e per una settimana intera, in segno di lutto per la scomparsa del leader di Forza Italia.

Tale disposizione s’aggiunge alla giornata di lutto nazionale proclamata per domani, in cui si terranno anche i funerali di Silvio Berlusconi, scomparso all’Ospedale San Raffaele di Milano a 86 anni. Dunque anche le agende di ministri e autorità sono state cancellate e le riunioni di partito, cancellate, ad eccezione di quella di Forza Italia che dovrà approvare il bilancio.

Quella che si pensava sarebbe stata una pausa di appena una manciata di giorni s’è trasformata in una settimana intera di stop ai lavori in Camera e Senato. Una misura senza precedenti che testimonia la considerazione che la politica italiana conserverà per l’ex premier Silvio Berlusconi.