Si butta sotto un'auto per il risarcimento: folle truffa a Brescia

Dalle immagini della telecamere della farmacia Carini di Brescia si capisce perfettamente tutta la dinamica. Il ragazzo si è gettato all’improvviso in mezzo alla strada per farsi investire da un’automobile che nulla ha potuto fare per evitarlo.

Brescia, folle truffa di un ragazzo: si getta sotto un’auto per avere il risarcimento

Per quanto veramente pericolosa, era una vera e propria truffa organizzata. Le immagini della telecamera hanno ripreso un giovane che stava camminando, apparentemente in maniera tranquilla, lungo il marciapiede fino a quando prende la decisione di gettarsi al centro della strada. In un attimo accade l’inevitabile, un’automobile arriva verso di lui e lo travolge buttandolo a terra. Dall’auto scende il conducente, un uomo di mezza età che si mostra sconvolto e sopreso per quanto successo: si mette le mani nei capelli e si avvicina al ragazzo steso al suolo per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Perché si è trattato di una truffa

In pochi minuti sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale ai quali il ragazzo ha confermato di aver agito di proposito per truffare il malcapitato guidatore che lo avrebbe investito, facendogli ottenere il risarcimento di denaro.