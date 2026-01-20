Ieri, lunedì 19 gennaio, Stefano De Martino ha perso il padre Enrico, malato da tempo. Un lutto tremendo per il noto conduttore napoletano. Sui social in molto hanno notato un piccolo, ma significativo, gesto da parte di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, a sua volta ex di De Martino.

Stefano De Martino: addio al papà Enrico

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 gennaio 2026, è arrivata la notizia della morte di Enrico De Martino, padre di Stefano. Un lutto tremendo per il conduttore napoletano, molto legato al papà. L’uomo era malato da tempo ma, per il momento, non sono state diffusi ulteriori particolari sulla sua scomparsa. La notizia ha fatto subito il giro dei social, tantissimi i messaggi, tra fan, colleghi e amici, di affetto e cordoglio per il conduttore, che sta vivendo senza dubbio uno dei momenti più difficili della sua vita. Ai più attenti non è passato inosservato i gesto di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese, il gesto per Stefano De Martino dopo la morte del padre: “L’hanno notato tutti”

Sotto i post di Stefano De Martino si leggono tantissimi messaggio di affetto e cordoglio da parte di fan, amici e colleghi, dopo la morte di papà Enrico. Tra i commenti significativo quello di Antonino Spinalbese, ex, come De Martino, di Belen Rodriguez. L’hair stylist ha commentato con un semplice, ma significativo, cuore rosso, senza aggiungere altro. Spinalbese sa cosa si prova, perse infatti il padre quando era solo un adolescente.