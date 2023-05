Il 53enne ha provato tre truffe diverse: in un caso si era finto carabiniere dei Nas per tentare il raggiro

Il gip del Tribunale di Bari ha disposto l’arresto per un uomo di 53 anni che ha provato tre truffe diverse fingendosi carabiniere. Il malvivente è stato identificato grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Bitonto, 53enne si finge carabiniere per rubare in un negozio

Tutto è iniziato lo scorso mese di Gennaio, quando l’uomo si era presentato vestito da carabiniere presso un’erboristeria di Bitonto mostrando una presunta sanzione amministrativa al titolare del negozio. L’uomo chiedeva di farsi consegnare 400 euro in contanti e alcuni prodotti esposti per la vendita. Dopo qualche tempo, la stessa persona si è ripresentata nell’esercizio commerciale, questa volta vestito da corriere, chiedendo un nuovo pagamento di 155 euro, ma è stato riconosciuto e allontanato. Passano solo alcune settimane e il 53enne ci riprova: irrompe in una vetrina di un’attività commerciale, e sottrae alcune borse da donna in esposizione.

Il riconoscimento e l’arresto

Alla fine, però, il truffatore è stato riconosciuto grazie alla revisione delle telecamere di videosorveglianza presenti nel negozio. Gli agenti del locale Commissariato di Polizia e i militari dell’Arma coordinati e diretti dalla Procura di Bari hanno disposto per lui gli arresti domiciliari.