Orrore nel Lazio, dove un uomo si finge ragazzino per fare sesso virtuale con una minore: ha 69 anni: condanna confermata per un residente di Tivoli accusato di aver adescato in quel modo una ragazzina.

La condanna è stata a otto anni e mezzo e l’ha inflitta la Corte di Cassazione ad E.P., 69enne di Tivoli accusato di aver adescato una ragazzina originaria di Trepuzzi che all’epoca dei fatti era 14enne.

Si finge ragazzino per fare sesso con una 14enne

L’uomo in chat si era spacciato per un suo coetaneo e l’aveva convinta a spogliarsi e a compiere atti sessuali davanti alla webcam. L’uomo era stato già condannato l’8 aprile del 2021 dalla Corte d’appello ma serviva la certificazione del terzo grado di giudizio.

Tra l’altro una sentenza di primo grado aveva stabilito anche il pagamento di una provvisionale per complessivi 100mila euro alla ragazza.

Pende un altro processo per violenza sessuale

Per l’uomo ha fatto fede il gravissimo reato di pedopornografia pluriaggravata ed a maggio era stato condannato in altro processo per vicenda simile a cinque anni e due mesi per violenza sessuale. A far partire la denuncia i genitori, della ragazzina, insospettiti dal fatto che la figlia trascorresse molte ore chiusa in stanza.

Poi una volta scoperta la relazione il sedicente ragazzo rifiutò un incontro faccia a faccia ed emerse l’orrore.