Un 50enne si lancia con il parapendio ma l'esito del suo volo è dei peggiori. La vittima precipita sulla provinciale Norma-Cori, in provincia di Latina.

A Norma, in provincia di Latina, un uomo si è lanciato con il parapendio ma è precipitato.

Il suo volo ha avuto il più tragico degli epiloghi. L’uomo è deceduto in ospedale nonostante i soccorsi immediati.

Si lancia con il parapendio ma precipita: tragedia a Norma

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 e anche un elicottero che hanno constatato la gravità della situazione. Le condizioni erano disperate ma nonostante l’incidente, il 50enne era ancora vivo al momento dei soccorsi. La corsa in ospedale è stata quasi inutile dato che di lì a poco l’uomo è deceduto per le ferite riportate dopo l’incidente con il parapendio.

La vittima non è stata identificata e dunque al momento non è nota la sua identità. Molto probabilmente, come si legge su Il Messaggero, era un uomo tedesco.

La dinamica dell’incidente

La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio, 23 dicembre 2022, in montagna, presso i Monti Lepini, a Norma, provincia di Latina. La rampa di lancio era quella dell’Antica Norma. La dinamica dell’incidente non è sicura, ma pare che il 50enne, dopo essersi lanciato con il parapendio si rimasto incastrato sul costone della montagna al di sopra della provinciale Norma-Cori.

Le indagini sono affidate ai militari dell’arma dei carabinieri.