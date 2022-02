Si laurea in auto studentessa bloccata per ore sulla A26 per un maxi-tamponamento

Parte presto per andare in facoltà a discutere la sua tesi, ma si ritrova bloccata in autostrada per un maxi-tamponamento e si laurea in auto.

Sembra un brutto sogno, ma per fortuna ha un lieto fine. È così che potrebbe sintetizzarsi la storia di Elisa Santacroce, 23enne di Caselle Torinese che avrebbe dovuto discutere la sua tesi all’Università di Genova, ma che per sua sfortuna è rimasta bloccata nel traffico a causa di un maxi-tamponamento.

La giovane però non si è persa d’animo ed è riuscita comunque a laurearsi collegandosi dalla sua auto.

Studentessa si laurea in auto

Stando a quanto si apprende da Today, la 23enne avrebbe dovuto discutere la sua tesi in sociologia dal titolo Fenomeno della povertà. Storia, politiche e dati alle ore 11:45 a Genova e per questo sarebbe partita in macchina intorno alle 7 del mattino, per essere sicura di arrivare con estemo anticipo.

L’autostrada è bloccata: si laurea in auto

Purtroppo per lei però è successo qualcosa che non poteva essere preventivato, ovvero il maxi-tamponamento di 40 automobili che ha bloccato l’autostrada A26 per ben 9 ore. Dopo la comprensibile agitazione, la ragazza ha cercato subito di trovare una soluzione e, sentito il proprio relatore, ha discusso il proprio lavoro di tesi sull’app Teams.

LEGGI ANCHE: Bologna, partorisce in auto: infermiera la assiste in videochiamata

C’è un maxi-tamponamento e per questo si laurea in auto

“È andata bene così – ha detto la ragazza sul tema – anche se avrei preferito laurearmi in presenza: rimandare tutto sarebbe stato sicuramente peggio”. Elisa Santacroce è riuscita dunque a laurearsi ottenendo tra l’altro il massimo dei punti da parte della commissione. Solo intorno alle 15 la ragazza è poi riuscita a raggiungere l’Ateneo per le foto di rito.