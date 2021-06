Si ribalta mentre si trovava alla guida del suo trattore: tragedia nel comune di Borgia, in provincia di Catanzaro.

Una vera e propria tragedia quella successa durante la sera di venerdì 11 Giugno 2021. Un uomo ha perso la vita a seguito di un incidente in località Brisella, nel comune di Borgia, situato in provincia di Catanzaro, in Calabria.

Si ribalta col trattore: indagini in corso dei Carabinieri

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, la vittima si trovava alla guida di un trattore il quale, per cause ancora ignote e in corso di accertamento, si è improvvisamente ribaltato all’interno di un terreno scosceso utilizzato a coltivazione di piante d’ulivo. A causa del ribaltamento del trattore l’uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Si ribalta col trattore: l’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro e del distaccamento volontario di Girifalco, comune situato sempre in provincia di Catanzaro. Gli uomini hanno lavorato alacremente per mettere in sicurezza il mezzo e sistemare una torre fari per consentire l’intervento del personale del 118 che sarebbe arrivato di lì a poco.

Si ribalta col trattore: morto sul colpo

Il personale medico intervenuto sul luogo dell’incidente ha capito subito la gravità delle condizioni in cui si trovava l’agricoltore e, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso utili a ricostruire l’accaduto. Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire l’identità dell’uomo e le cause che hanno portato a questa tragedia e le eventuali responsabilità della vittima. Infine, sul posto è giunto anche il magistrato di servizio per l’autorizzazione alla rimozione della salma.

Un episodio simile avvenne alle porte di Roma quando, uomo di 42 anni, mentre guidava il suo trattore all’interno di un terremo agricolo di famiglia, perse all’improvviso il controllo del mezzo ribaltandosi. Il 42enne rimase schiacciato sotto il trattore. Sul posto intervenirono subito i soccorsi per prestare tutte le cure del caso e trasportare la vittima in ospedale. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, per l’agricoltore non ci fu niente da fare. Il decesso sopraggiunse qualche ore dopo il ricovero in nosocomio a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

