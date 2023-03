Sicilia, peschereccio con 450 migranti soccorso dalla Guardia Costiera

La Guardia Costiera di Catania ha soccorso un'imbarcazione in difficoltà. A bordo vi erano 450 persone.

Un peschereccio in condizioni precarie è stato soccorso nella giornata di giovedì 23 marzo. Le operazioni di salvataggio – si legge dalla nota pubblicata dalla Guardia Costiera sul sito istituzionale – sono state svolte grazie all’intervento della Guardia Costiera di Catania a circa 100 miglia ad est di Siracusa. Presenti a bordo dell’imbarcazione circa 450 migranti.

L’imbarcazione, in “precarie condizioni di navigabilità” – si apprende ancora – è stata “raggiunta e soccorsa da Nave Corsi e da una motovedetta SAR della Guardia costiera”. È stato inoltre reso noto che sul posto è sono intervenuti in “assistenza 3 navi mercantili ed un pattugliatore di Frontex”.

Nelle ore precedenti un’altra operazione di salvataggio

Il salvataggio del peschereccio con 450 migranti era stato preceduto da un altro intervento che risale a partire prime ore della mattinata del 23 marzo e avvenuto “in area di responsabilità SAR italiana ed in particolare a circa 90 miglia dalla costa jonica calabrese”. Nel dettaglio “nell’operazione, coordinata dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria, sono stati tratti in salvo 295 migranti. Le persone soccorse sono state recuperate e trasportate in sicurezza su tre motovedette della Guardia costiera”.