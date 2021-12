Sicilia, violento incidente sulla Catania-Siracusa: 50enne precipita dal viadotto e muore

Maxi incidente sull'autostrada Catania - Siracusa dove un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal viadotto.

Otto veicoli coinvolti e una persona deceduta, questo il drammatico bilancio del maxi tamponamento avvenuto lungo la Catania-Siracusa e precisamente all’altezza dello svincolo per Melilli. Stando a quanto appreso la vittima, un uomo di 50 anni, sarebbe stato sbalzato fuori dal suo veicolo precipitando dal viadotto.

Incidente Catania Siracusa, la dinamica

Secondo quanto viene reso noto dalla testata “La Sicilia”, l’incidente è avvenuto nella prima mattinata di venerdì 31 dicembre alle ore 8. Sarebbero diversi gli aspetti da chiarire sulla vicenda anche se apparirebbe chiaro in che modo la vittima sarebbe deceduta. La testata locale scrive a tal proposito che l’uomo, a seguito del violento impatto, è finito fuori dalla sua auto finendo giù dal viodotto al km 20,100.

Nel frattempo sono particolarmente drammatiche le immagini diffuse dai vigili del fuoco.

Due veicoli infatti a seguito del tamponamento sono stati distrutti accartocciandosi completamente.

Incidente Catania Siracusa, i feriti

Oltre alla vittima, sarebbero tre i feriti, che non risulterebbero però fortunamente in gravi condizioni. Tra questi vi sono anche due militari statunitensi. Questi ultimi si legge dalla nota diffusa dall’ufficio stampa della base Nas di Sigonella “sono in condizioni stabili e sono ricoverati all’ospedale navale della Nas Sigonella per la valutazione di eventuali ferite riportate.

Nel rispetto della loro privacy, non possiamo comunicare ulteriori dettagli. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a tutte le persone coinvolte”.

Incidente Catania Siracusa, chi è la vittima

L’uomo morto tragicamente nell’incidente è Stefano Amoruso, 50enne di Giarre, ma residente ad Acireale. Sarebbe stato vano l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto è giunta anche la Polizia stradale che ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Intervenuto anche il personale di Anas.

Diversi i disagi alla circolazione. Da quanto si apprende il traffico sarebbe stato bloccato temporaneamente tra Lentini e Augusta.