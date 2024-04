Porre maggiore attenzione al tema della sicurezza sul luogo di lavoro. È questo l’obiettivo principale che si sono poste Cgil e Uil nell’indire uno sciopero per la giornata di oggi, giovedì 11 aprile. Il dramma dell’esplosione alla centrale Enel del lago di Suviana è solo la punta dell’iceberg: i numeri delle morti bianche di questo inizio 2024 sono già elevatissimi.

Sicurezza sul lavoro: lo sciopero indetto dai sindacati

Quanto accaduto alla centrale idroelettrica nella provincia di Bologna ha evidenziato ancora una volta quali sono le criticità della sicurezza sul lavoro nel nostro Paese. Già il 2023 era stato un anno record (in negativo) per le morti sul lavoro, ma anche il 2024 è iniziato nel peggiore dei modi. Secondo i dati raccolti, infatti, sarebbero già circa 200 le persone decedute sul luogo di lavoro nei primi tre mesi (e poco più) dell’anno. Per questo motivo, i sindacati Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero generale nazionale per i lavoratori e le lavoratrici del settore privato che avrà luogo oggi.

Sicurezza sul lavoro: i trasporti

Come spesso accade in questi casi, il settore più a rischio è quello dei trasporti. Per le ferrovie, sono comunque assicurate le corse previste durante le fasce di garanzia, ma nel restante tempo i disagi potrebbero essere tanti perché Trenitalia, Trenord e Italo hanno aderito contemporaneamente allo sciopero dalle 9 alle 13. Solo in Liguria, nei medesimi orari sopraccitati, andranno in sciopero anche i Vigili del fuoco.