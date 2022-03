Rocco Siffredi ha inviato un inaspettato messaggio a Lulù Selassié al GF Vip 6.

Nel corso dell’ultima diretta al Grande Fratello Vip, Lulù Selassié ha ricevuto una sorpresa inaspettata da un suo ammiratore segreto: Rocco Siffredi!

Lulù Selassié: il messaggio di Siffredi

A sorpresa Rocco Siffredi ha inviato un videomessaggio al GF Vip per congratularsi con Lulù Selassié e per fare il tifo per lei ora che il programma sta per volgere al termine.

Il celebere attore di film per adulti ha affermato che Lulù sarebbe la sua concorrente preferita del programma e che non vedrebbe l’ora di poterla conoscere. “Lulù sono qui per la festa della donna, sei la donna che mi interessa di più nella Casa, la più sincera, la più vera, la più simpatica, come piace a me e come sono io”, ha dichiarato Siffredi, e ancora:

“Manuel sono solo una fan di Lulù e vi auguro tutto il bene del cuore.

E soprattutto mi auguro che tu vinca Lulù, te lo meriti, sei fantastica. Io sono il tuo fan numero uno”.

La reazione di Lulù

Lulù è stata entusiasta di ricevere il messaggio di Siffredi e, fuori di sé dalla gioia, lo ha commentato affermando: “Ti adoro, sei troppo forte. Non vedo l’ora di consocerti”. Il fidanzato Bortuzzo, che ha già avuto l’occasione di conoscere Siffredi in passato, ha invece dichiarato ironico: “Dissociamoci dall’ambito po*nografico!”.

Lulù Selassié è ancora in gara al GF Vip 6 e in molti si chiedono se sarà lei la vincitrice di questa sesta edizione del programma, dove ha anche incontrato l’amore al fianco del nuotatore Manuel Bortuzzo.