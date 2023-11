Signal For Help, il segnale d'aiuto per le donne in pericolo: ecco come si fa

Si tratta di un segnale universale, semplice e silenzioso, per chiedere aiuto in situazione di violenza. Il gesto è stato creato dal Women’s Funding Network e dalla Canadian Women’s Foundation nel periodo della pandemia, ed è stato pensato anche per poter essere mostrato anche in videochiamata per poter comunicare, silenziosamente, di aver bisogno di aiuto.

Ecco come si fa il segnale

Si tratta di un gesto semplice e silenzioso, usato oggi anche da una 19enne in pazza della Scala a Milano per avvertire che un ragazzo di 23 anni la stava molestando. Il gesto è stato riconosciuto da una donna che ha subito avvisato le forze dell’ordine.

Pollice della mano piegato, quattro dita in alto e poi chiuse a pugno: è questo il gesto che vale come urgente richiesta di aiuto.

Creato durante la pandemia

Il Signal For Help, Segnale d’Aiuto, è stato creato durante la pandemia, quando il numero di casi di violenza domestica, dovuti all’isolamento in casa, erano aumentati in tutto il mondo.

“Signal For Help è importante perché non è verbale ed è potente, indipendentemente dalla lingua e dalla cultura“, ha detto Elizabeth Barajas-Roman, CEO della Women’s Funding Network.

