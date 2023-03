Signorini rompe il silenzio: "Silurato da GF Vip e Chi? Ecco come stanno le cose"

Signorini rompe il silenzio: "Silurato da GF Vip e Chi? Ecco come stanno le c...

Alfonso Signorini è stato davvero “silurato” da GF Vip e Chi? Il conduttore del reality e direttore del settimanale ha rotto il silenzio.

Signorini “silurato” da GF Vip e Chi?

Da giorni, ormai, si parla della cacciata di Alfonso Signorini dal GF Vip e dalla redazione del settimanale Chi. Qual è la verità? Il conduttore ha lanciato qualche frecciatina nel corso dell’ultima diretta del reality, ma nelle scorse ore è tornato sull’argomento. Dopo 17 anni al timone della rivista e tre anni al Grande Fratello, lo hanno davvero “silurato“?

Signorini deluso dagli pseudo amici

Tramite la rubrica A tu per tu del settimanale Chi, Signorini si è lasciato andare ad un lungo sfogo. Ha esordito parlando dell’invidia che lo circonda e di come un consiglio di Maurizio Costanzo sia stato prezioso nell’affrontarla: “Quando ti chiedono come stai, rispondi sempre che non stai bene. Così ti lasceranno in pace”. Alfonso ha proseguito dicendosi deluso e stanco del trattamento che riceve, specie quando il suo successo viene minimizzato da “pseudo amici“.

Lo sfogo di Alfonso Signorini

Dopo questa premessa, Signorini ha tuonato:

“Senza contare gli pseudo amici, quelli che, con aria fintamente preoccupata, ti prendono da parte per chiederti ‘Ma è vero che non stai bene?’ I più ottimisti azzardano ‘Mi dicono che presto lascerai tutto. Ma è perché ti sei stancato o perché ti hanno fatto fuori?'”.

Stanco di tutto questo, Alfonso ha ammesso che si diverte ad alimentare “leggende metropolitane” che circolano sul suo conto. L’arma migliore? L’indifferenza. Ignorare gli pseudo amici dando loro la risposta che cercano. Alla luce di ciò, Signorini ha sottolineato che non lascia Chi, ma è stato promosso a direttore editoriale, così come non abbandona il GF Vip.