GF Vip, Giaele De Donà troppo magra: interviene Alfonso Signorini

GF Vip, Giaele De Donà è troppo magra: Alfonso Signorini la chiama in confessionale per darle un consiglio.

Da quando ha messo piede nella casa del GF Vip, Giaele De Donà è dimagrita davvero tanto. Nel corso dell’ultima puntata del reality, lo stesso Alfonso Signorini si è visto costretto ad intervenire.

GF Vip, Giaele troppo magra: interviene Signorini

Non è la prima volta che si parla dell’eccessiva magrezza di Giaele De Donà. La concorrente del GF Vip, in casa da sei mesi, è davvero troppo magra e i fan hanno lanciato diversi appelli alla produzione del reality più spiato d’Italia. Nel corso dell’ultima diretta, Alfonso Signorini ha deciso di intervenire.

Le parole di Signorini a Giaele

Il conduttore del GF Vip ha chiamato la Vippona in confessionale e le ha parlato a cuore aperto. Signorini ha dichiarato:

“Voglio darti un consiglio come se fossi un fratello, mi raccomando mangia, perché io ti vedo troppo magra“.

Giaele, visibilmente imbarazzata, ha sorriso, sminuendo il problema.

Giaele sminuisce il problema

La De Donà non ha dato troppo peso alle parole di Signorini, limitandosi a sorridere. La sua eccessiva magrezza, però, è davvero preoccupante. Giaele è entrata al GF Vip che era già magra, ma adesso sembra esserlo ancora di più. Il suo volto appare scavato, le gambe e le braccia sono sottilissime: i fan sono molto preoccupati per lei, strano che la famiglia non lo sia.