La notizia è arrivata a sorpresa e ha già acceso il dibattito tra gli spettatori più fedeli di Verissimo. A partire da domenica 12 aprile, infatti, Silvia Toffanin dovrà fare i conti con una nuova collocazione oraria. La decisione, comunicata attraverso il canale Instagram ufficiale della trasmissione e rilanciata da Lanostratv, segna un cambio significativo: il programma partirà alle 16.30, allineandosi così all’orario del sabato, come si legge nel portale Caffeinamagazine.

Una modifica apparentemente minima, ma sufficiente a rimescolare gli equilibri del pomeriggio televisivo di Mediaset.

Una strategia che coinvolge Silvia Toffanin, Verissimo e l’intero palinsesto

Dietro la scelta della rete non ci sono, al momento, spiegazioni ufficiali. Restano quindi aperte tutte le ipotesi: c’è chi immagina un ragionamento legato agli ascolti, chi una semplice operazione di armonizzazione dei palinsesti primaverili.

Di certo c’è che lo spostamento di mezz’ora non riguarda solo il programma della conduttrice, ma genera un effetto domino sul resto del pomeriggio di Canale 5. A beneficiare del nuovo incastro sarà la soap turca La forza di una donna, che estenderà la sua messa in onda fino alle 16.30, entrando così in competizione diretta con Domenica In di Mara Venier, oltre che con i titoli che la precedono, Beautiful e Forbidden Fruit. Una mossa che appare tutt’altro che casuale: lasciando alle soap il compito di reggere il confronto nella prima parte del pomeriggio, Verissimo entrerà in scena solo nella fase conclusiva, quella tradizionalmente più fragile per il contenitore domenicale della Rai.

Attesa per la prossima puntata di Verissimo con Silvia Toffanin e le sue storie

Mentre il pubblico si interroga sulle conseguenze di questo cambiamento sugli ascolti, cresce anche la curiosità attorno ai contenuti della puntata in arrivo. L’account ufficiale del programma ha già anticipato il ritorno di un volto molto amato: Cristiano Malgioglio, attualmente giurato del serale di Amici di Maria De Filippi insieme ad Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. Accanto a lui, potrebbe esserci un nuovo momento destinato a far parlare: Iva Zanicchi, che di recente ha dichiarato “di essersi inventata una frequentazione con uno spasimante”, non è escluso possa tornare nel salotto di Toffanin con un’altra pagina tutta da raccontare.