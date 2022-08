Silvio Berlusconi, ancora una volta, ed ancora in video, torna a parlare del suo programma elettorale ed attacca la patrimoniale.

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha registrato un nuovo messaggio sui suoi canali Social in cui parla di tasse (in particolare della patrimoniale) ed attacca la sinistra guidata dal leader del PD Enrico Letta.

Silvio Berlusconi contro la patrimoniale: “Non la approveremo mai”

Il messaggio del Cavaliere è chiaro e vuole spronare il popolo a votare Forza Italia. Il Cav. si è scagliato contro la patrimoniale, tanto cara al centrosinistra, in particolar modo ad Enrico Letta, a capo dei dem e della coalizione. Berlusoni ha dichiarato nel suo videomessaggio: “Il Pd vuole introdurre una patrimoniale sui nostri risparmi e un’imposta sulle successioni. Noi non approveremo mai un’imposta patrimoniale sulla casa, sui risparmi e sulle successioni“.

Tra flat tax e patrimoniale: le battaglie sulle tasse di destra e sinistra

Il centrodestra ha una sola visione sulle tasse: la riduzione di esse. Tra flat tax e contro la patrimoniale, questa è la ricetta dell’ala conservatrice della politica italiana in merito a tassazione e politiche macroeconomiche. La flat tax è molto cara a Matteo Salvini, leader della Lega, ma secondo alcuni economisti ed esperti giuristi sarebbe anticostituzionale. La sinistra invece, per attirare voti, ha proposto una tassa patrimoniale per colpire i più ricchi d’Italia.

I soldi ottenuti da questa tassa proposta dalla sinistra verrebbero utilizzati per una dote ai 18enni. L’obiettivo della sinistra è quello di contrastare l’emigrazione giovanile.