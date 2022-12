Sinisa Mihajlovic, il cordoglio di Paolo Brosio: "Come ricevere un pugno nello stomaco"

Non si ferma la lunga lista di cordoglio in memoria del campione e allenatore Sinisa Mihajlovic.

Il giornalista nel corso di un suo intervento fatto a “Pomeriggio Cinque” ha spiegato che la notizia della scomparsa del tecnico serbo gli è arrivata dal CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini: “Per me era come un fratello“, ha dichiarato Brosio, spiegando che la loro era un’amicizia speciale.

Sinisa Mihajlovic, il ricordo di Paolo Brosio

Paolo Brosio, nel parlare del suo caro amico ha affermato: “È stato come ricevere un pugno nello stomaco”.

Ha poi raccontato qual è stata la reazione quando Roberto Mancini lo ha informato della scomparsa: “Quando me l’ha detto siamo scoppiati a piangere insieme. Roberto è un nostro grande amico in comune”. Sinisa ha però vicino a Paolo Brosio in una circostanza molto importante: “È stato tanto vicino alla fondazione che ho creato per i bambini croati a Medjugorje”.

Roberto Mancini: “Un giorno che non avrei mai voluto vivere”

Nel frattempo il commissario tecnico azzurro ha espresso tutta la sua commozione per la perdita di una persona molto importante come Mihajlovic: “Questo è un giorno che non avrei mai voluto vivere, perché ho perso un amico con cui ho condiviso quasi 30 anni della mia vita, in campo e fuori”.

Ha infine osservato: “Non è giusto che una malattia così atroce abbia portato via un ragazzo di 53 anni, che ha lottato fino all’ultimo istante come un leone, come era abituato a fare in campo”.