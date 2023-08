Le tre sono state rapidamente soccorse dal 118: le bambine non hanno riportato ferite gravi

Follia in provincia di Siracusa, nel comune di Francofonte, dove nelle scorse ore una donna ha compiuto un gesto sconsiderato nel pieno di una violente lite avuta con il marito.

Si getta dal balcone con in braccio le due gemelline piccole

Stando alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, la protagonista della vicenda (che avrebbe potuto avere risvolti ben più drammatici) è una donna quarantenne, di origine tunisina.

Sembra che la donna abbia avuto un violento alterco con il compagno, un lavoratore stagionale della zona, con cui condivide un appartamento al primo piano di una palazzina di Francofonte. Non si sa ancora bene per quale motivo, ma ad un certo punto la donna ha deciso di prendere in braccio le due gemelline di sei mesi appena, gettandosi giù dal balcone di casa.

Immediato l’intervento dei soccorsi: le bambine stanno bene

Poco dopo il folle gesto, la donna e le sue figlie sono state prontamente raggiunte dai soccorsi e trasportate d’urgenza dai membri del 118 al più vicino ospedale, il Cannizzaro di Catania.

La donna è stata ricoverata per fratture multiple, mentre le gemelline sono salve per miracolo, visto che il corpo della madre è riuscito in qualche modo ad attutire il colpo con il terreno.